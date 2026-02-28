ऑटो में बैठी महिला से छेड़छाड़ का वीडियो असली नहीं स्क्रिप्टेड है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला ऑटो में बैठी हुई है और वहीं बाइक पर मौजूद एक युवक उस लड़की को परेशान करता है और उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश करता है.

दावा: इस वीडियो को बिहार के गोपालगंज में हुई असली घटना का बताकर शेयर किया जा रहा है.