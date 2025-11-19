ADVERTISEMENTREMOVE AD

अखिलेश यादव का 2 साल पुराना वीडियो, हालिया बिहार चुनाव से जोड़कर वायरल

यह वीडियो हालिया नहीं है बल्कि दो साल पुराना है.

फैजान अहमद
Published
वेबकूफ
सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि वह कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के लोगो को बीजेपी से मिला हुआ बता रहे हैं.

दावा: इस वीडियो को बिहार चुनाव के नतीजों के बाद का बताकर शेयर किया जा रहा है.

( ऐसे ही दावा करने वाला अन्य पोस्ट का अर्काइव यहां देखा जा सकता है. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो हालिया नहीं है बल्कि दो साल पुराना है.

  • इस वीडियो का हालिया बिहार विधानसभा चुनावों से कोई संबंध नहीं है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें TV9 Uttar Pradesh Uttarakhand का यह वीडियो मिला जिसमें वायरल क्लिप वाला हिस्सा 00:39 मिनट पर साफ सुना जा सकता था.

इस वीडियो का टाइटल में लिखा था, "Congress पर फायर Akhilesh Yadav बोले "कांग्रेस के लोग BJP से मिले हुए हैं"

  • यह वीडियो इस चैनल पर 19 अक्टूबर 2023 को अपलोड किया गया था.

  • यहां से अंदाजा लगाकर हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स इंटरनेट पर सर्च किए. हमारी सर्च में इस क्लिप का पूरा वीडियो हमें Bharat Samachar के यूट्यूब चैनल पर मिला जहां 2:32 मिनट पर वायरल क्लिप वाले हिस्से को सुना जा सकता है.

इस वीडियो के साथ छपी जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव का यह वीडियो मध्यप्रदेश में हुए 2023 के विधानसभा चुनावों के समय का है.

  • इससे संबंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें दैनिक भास्कर की यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया था कि अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी से इसलिए खफा थे क्योंकि एमपी में गठबंधन की घोषणा होने के बाद कांग्रेस ने बाद ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी.

इसके सिवा वायरल वीडियो की जानकारी के लिए हमने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश कटियार से संपर्क किया जिन्होंने हमें बताया कि, "वायरल वीडियो का बिहार चुनावों से कोई संबंध नहीं है. यह वीडियो पुराना है जब अखिलेश यादव ने मध्यप्रदेश चुनावों के समय राज्य के स्थानीय नेताओं पर नाराजगी जाहिर की थी. "

निष्कर्ष: मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों के समय कांग्रेस पर हमलावर होते अखिलेश यादव का पुराना वीडियो हालिया बिहार चुनावों से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

