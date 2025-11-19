अखिलेश यादव का 2 साल पुराना वीडियो, हालिया बिहार चुनाव से जोड़कर वायरल

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें TV9 Uttar Pradesh Uttarakhand का यह वीडियो मिला जिसमें वायरल क्लिप वाला हिस्सा 00:39 मिनट पर साफ सुना जा सकता था.

इस वीडियो का टाइटल में लिखा था, "Congress पर फायर Akhilesh Yadav बोले "कांग्रेस के लोग BJP से मिले हुए हैं"