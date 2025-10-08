ADVERTISEMENTREMOVE AD

बिहार में BJP नेता पर हुए हमले का नहीं, नेपाल का है यह वीडियो

यह वीडियो बिहार का नहीं है बल्कि नेपाल के GenZ प्रोटेस्ट का है.

फैजान अहमद
बिहार में आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी हैं इसी के साथ राजनैतिक प्रचार भी शुरू हो गया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ सरेआम एक कार में तोड़फोड़ करती दिख रही है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह कार बिहार के एक बीजेपी नेता की है.

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो बिहार का नहीं है बल्कि नेपाल के Gen Z प्रोटेस्ट का है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया.

  • हमें कई ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट (यहां, यहां और यहां ) मिलीं जहां इस घटना को नेपाल के Gen Z प्रोटेस्ट का बताया गया था.

  • इस वीडियो को ध्यान से देखने पर हमने पाया कि एक प्रदर्शनकारी ने नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज भी पहना हुआ था.

यहां से अंदाजा लगाकर हमने इससे संबंधित कीवर्ड्स इंटरनेट पर सर्च किए, हमारी सर्च में हमें timesg.ind नाम के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो 09 सितंबर की एक पोस्ट में मिली जिसमें लिखा था कि, 'पोखरा में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी अधिकारी की कार में तोड़फोड़ की, अशांति काठमांडू से आगे तक फैली.'

  • इसके साथ ही इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें कुछ न्यूज रिपोर्ट्स (यहां और यहां ) में भी इस वायरल वीडियो एक स्क्रीनशॉट मिले जहां इस घटना को नेपाल में हुए Gen Z विरोध प्रदर्शन का बताया गया था.

  • इसके सिवा इससे सम्बंधित सर्च में हमें बिहार में ऐसी किसी हालिया घटना होने की पुष्टि नहीं हुई.

निष्कर्ष: नेपाल के Gen Z प्रोटेस्ट के वीडियो को बिहार का बताकर भ्रामक दावों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

Topics:  Nepal   Bihar   Election 

