बिहार में BJP नेता पर हुए हमले का नहीं, नेपाल का है यह वीडियो

बिहार में आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी हैं इसी के साथ राजनैतिक प्रचार भी शुरू हो गया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ सरेआम एक कार में तोड़फोड़ करती दिख रही है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह कार बिहार के एक बीजेपी नेता की है.