असम का कॉमेडी वीडियो UP पुलिस की असली घटना का बताकर वायरल

यह वीडियो असली नहीं है बल्कि एक स्क्रिप्टेड वीडियो की एक क्लिप का हिस्सा है.

फैजान अहमद
Published
वेबकूफ
सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें साड़ी पहने हुए एक युवक को पुलिस की मदद से दो लोगों को पकड़कर ले जाते हुए देखा जा सकता है.

दावा: दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों ने छेड़छाड़ करने वालों को पकड़ने के लिए महिला का भेष धारण किया और इन्हें पकड़ लिया.

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां और यहां देखे जा सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो असली नहीं है बल्कि एक स्क्रिप्टेड वीडियो की एक क्लिप का हिस्सा है.

  • यह वीडियो उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि असमिया कॉमेडी टीवी शो Beharbari Outpost के सेट का है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हमने गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमें यही वीडियो Bidit Sarma vlogs के इस यूट्यूब चैनल पर मिला.

  • इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि यह असमिया भाषा की कॉमेडी सीरीज Beharbari outpost की शूटिंग का वीडियो है.

  • इस चैनल पर हमें इस शो की लोकेशन पर शूट किए गए कई BTS (Behind The Shoot) वीडियो मिले, जिन्हें यहां और यहां देखा जा सकता है.

  • इन क्लिप्स में वही पुलिस ऑफिसर और वही कथित 'बदमाश' दिख रहे हैं जो वायरल वीडियो में हैं और उनमें से एक 'बदमाश' को स्क्रिप्ट पढ़ते हुए देखा जा सकता है, जिससे यह जाहिर होता है कि यह वीडियो स्क्रिप्टेड है.

वायरल वीडियो और Beharbari outpost की शूटिंग के हर वीडियो में नजर आ रहे पुलिसकर्मी की वर्दी पहने हुए यह व्यक्ति एक ही था, जिससे यह साफ हो रहा था कि यह व्यक्ति इन सभी स्क्रिप्टेड वीडियो का हिस्सा है.

निष्कर्ष: असम के कॉमेडी स्क्रिप्टेड वीडियो को असली घटना बताकर सोशल मीडिया पर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Topics:  Viral Video   Fake News   Scripted video 

