AI से बना वीडियो बरेली में हुए ट्रेन हादसे का बताकर वायरल

बरेली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, यह वीडियो असली नहीं है बल्कि AI से बनाई गई है.

फैजान अहमद
Published
सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें ट्रेन के कुछ डिब्बों को लोहे के पुल से नीचे नदी में गिरते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि बरेली में चलती ट्रेन पटरी से उतर कर रामगंगा नदी में गिर गई है.

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • बरेली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, यह वीडियो असली नहीं है बल्कि AI से बनाई गई है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो Anmol Bohra नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर दिखाई दिया.

  • इस यूजर की प्रोफाइल पर इस तरह के और भी AI वीडियो बनाए गए थे और साथ ही प्रोफाइल के BIO में लिखा था, "मेरे पैट्रियन कोर्स से जुड़कर, मेरी तरह वायरल AI रील्स बनाना सीखें."

यहां से अंदाजा लगाकर हमने इस वीडियो को AI की पहचान करने वाले टूल Hive पर चेक किया. Hive ने इस वीडियो के AI से बने होने की 99 प्रतिशत संभावना जताई. जिससे यह साफ हो गया कि यह वीडियो AI का इस्तेमाल कर के ही बनाई गई है.

बरेली की रामगंगा पुल पर हुए इस तरह के ट्रेन हादसे की जानकारी के लिए हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च किए. हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें ऐसी किसी घटना का जिक्र किया गया हो.

निष्कर्ष: AI से बने वीडियो को बरेली में हुए ट्रेन हादसे का बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

