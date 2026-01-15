ADVERTISEMENTREMOVE AD

गरीब रथ ट्रेन में आग लगने का पुराना वीडियो हालिया बताकर वायरल

यह घटना जनवरी 2026 की नहीं है.

फैजान अहमद



सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक ट्रेन के कोच में आग लगी हुई है और बचाव दल आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं.

दावा: वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि घटना 1 जनवरी 2026 को लुधियाना से दिल्ली जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में हुई है.

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां भी देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह घटना जनवरी 2026 की नहीं है.

  • मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 अक्टूबर 2025 को पंजाब में सरहिंद स्टेशन के पास अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस (गरीब रथ) में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी.

  • यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, यह वीडियो उसी घटना का है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें The Hindu की 18 अक्टूबर 2025 की यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो से मेल खाते हुए दृश्य थे.

  • The Hindu में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक, "अधिकारियों ने बताया था कि शनिवार (18 अक्टूबर, 2025) सुबह फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई थी."

  • रेलवे बोर्ड के मुताबिक, इस घटना में एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई थी और घटना की वजह का पता अभी नहीं चल पाया था.

  • हमें NDTV की यह वीडियो रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो के क्लिप शामिल थे.

  • 18 अक्टूबर 2025 की इस वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक भी गरीब रथ एक्सप्रेस के AC कोच में भीषण आग लग गई थी और किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी.

  • हमें India Today की यह न्यूज रिपोर्ट भी मिली जिसमें वायरल वीडियो शामिल था और इस घटना को 18 अक्टूबर 2025 का बताया गया था.

  • इस रिपोर्ट में लिखा था कि लुधियाना-दिल्ली गरीब रथ ट्रेन में आग लगी, यात्रियों को बाहर निकाला गया.

हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें 01 जनवरी 2026 को लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में आग लगने की पुष्टि की गई हो.

निष्कर्ष: अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस गरीब रथ ट्रेन में आग लगने के पुराने वीडियो को हालिया बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

