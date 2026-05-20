अमित शाह ने नहीं की एक टाइम खाना छोड़ने की अपील, वायरल ग्राफिक फर्जी

सोशल मीडिया पर गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीर के साथ एक ग्राफिक वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि, "भारी संकट आने वाला है...हो सके तो एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए"

दावा: इस पोस्ट को वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच देश के बदलते हुए हालातों से जोड़कर शेयर कर दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने यह बयान दिया है.