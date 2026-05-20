अमित शाह ने नहीं की एक टाइम खाना छोड़ने की अपील, वायरल ग्राफिक फर्जी

सोशल मीडिया पर गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीर के साथ एक ग्राफिक वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि, "भारी संकट आने वाला है...हो सके तो एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए"
दावा: इस पोस्ट को वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच देश के बदलते हुए हालातों से जोड़कर शेयर कर दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने यह बयान दिया है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
अमित शाह ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है.
वायरल दावा पूरी तरह से फेक है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो से सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च किए. हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें अमित शाह के यह बयान देने की बात कही गई हो.
जाहिर है अगर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कोई बयान दिया होता तो उनके गृह मंत्रालय जैसे मत्वपूर्ण विभाग के अनुरूप इसे लेकर न्यूज रिपोर्ट्स जरूर की जातीं.
इसके सिवा गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल करने पर हमने पाया कि अमित शाह की जो तस्वीर ग्राफिक में इस्तेमाल की गई है वह हालिया नहीं है बल्कि 12 मई 2024 की है.
तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा था, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार, 12 मई 2024 को रायबरेली में लोकसभा चुनावों के लिए एक जनसभा को संबोधित किया. फोटो: PTI."
इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें प्रसार भारती की ओर से संचालित आकाशवाणी न्यूज की यह सरकरी न्यूज वेबसाइट मिली जिसमें वायरल पोस्ट के बारे में लिखा था कि, "सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी वायरल पोस्ट को फर्जी बताया."
इस रिपोर्ट में लिखा था कि, "सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकों से एक समय का भोजन न करने का आग्रह किया है."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में चल रहे युद्ध और तनाव को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बताया था, उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि ये संघर्ष नहीं रुके, तो दुनिया में महंगाई और भयंकर गरीबी का संकट बढ़ सकता है.
निष्कर्ष: अमित शाह के 'एक टाइम का खाना छोड़' देने के बयान वाला वायरल ग्राफिक फर्जी है. अमित शाह ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है.
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