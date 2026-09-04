AIUDF नेता के मारपीट करने का पुराना वीडियो BJP नेता का बताकर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की शर्ट पकड़कर उसे थप्पड़ मारता है और फिर केले के पौधे से उस पर हमला करता दिख रहा है. यह घटना एक उद्घाटन समारोह के दौरान की है.

दावा: क्लिप शेयर करने वालों का दावा है कि यह असम का हालिया वीडियो है और इसमें दिख रहे व्यक्ति की पहचान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक के तौर पर की गई है.