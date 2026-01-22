पतंग के साथ उड़ते युवक का वीडियो असली नहीं AI से बना है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक बच्चा पतंग उड़ाते हुए खुद ही उस पतंग के साथ उड़ जाता है और कुछ देर तक हवा में झूलता रहता है.

दावा: इस वीडियो को गुजरात की असली घटना का बताकर शेयर किया जा रहा है.