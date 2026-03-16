पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर का यह वीडियो भारत में हुए AI समिट का नहीं है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति डिस्प्ले पर लगे एक रोबोट से अभद्र भाषा में बात करते हुए हंसता हुआ दिखाई दे रहा है.

दावा: सोशल मीडिया पर इस वीडियो को भारत में हुए AI समिट की हालिया घटना का बताकर शेयर किया जा रहा है.