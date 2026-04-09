छलांग लगाते हुए हादसे का शिकार हुए शख्स का यह वीडियो असली नहीं AI है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सेना की वर्दी पहने एक व्यक्ति ऊंचाई से छलांग लगाता हुआ दिखता है, इसी क्रम में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके साथ हादसा हो जाता है. इस पोस्ट को असली घटना का बताकर शेयर किया जा रहा है.