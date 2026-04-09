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छलांग लगाते हुए हादसे का शिकार हुए शख्स का यह वीडियो असली नहीं AI है

वायरल वीडियो का असल घटना से कोई संबंध नहीं है.

फैजान अहमद
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वेबकूफ
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सेना की वर्दी पहने एक व्यक्ति ऊंचाई से छलांग लगाता हुआ दिखता है, इसी क्रम में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके साथ हादसा हो जाता है. इस पोस्ट को असली घटना का बताकर शेयर किया जा रहा है.

( ऐसे ही दावा करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

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क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

  • वायरल वीडियो का असल घटना से कोई संबंध नहीं है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट या आधिकारिक पोस्ट नहीं मिली जिसमें इस घटना का जिक्र किया गया हो.

  • इस वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें कई गड़बड़ियां नजर आईं जो अमूमन AI से बनाए गए वीडियो में पाईं जाती हैं. जैसे कि गिरते ही व्यक्ति का गायब हो जाना, फिर जमीन पर गिरने के बाद व्यक्ति का सिर नजर ना आना, बैकग्राउंड में आ रही आवाजें.

हमने इस वीडियो को AI की पहचान करने वाले टूल Hive Moderation पर चेक किया, जहां वीडियो के AI से बने होने की 99.2 प्रतिशत संभावना जताई गई.

निष्कर्ष: ऊंचाई से छलांग लगाकर गिरते समय हादसे का शिकार हुए युवक का वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

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(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

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