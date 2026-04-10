आरोपियों को पीटती पुलिस का वीडियो गलत सांप्रदायिक दावों के साथ वायरल

यहां से अंदाजा लेकर हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च किए, हमारी सर्च में हमें Ahemdabad Mirror और Gujarat Samachar की यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें इस घटना के बारे में लिखा था कि, "निजी दुश्मनी सार्वजनिक हो गई; होली की रात रामोल-वस्त्राल में तलवारें लहराते लोगों ने राहगीरों पर हमला किया, 3 लोगों को चाकू मारा और कई अन्य लोगों के साथ मारपीट की; पुलिस ने एक नाबालिग सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया; उनमें से 5 लोगों को सरेआम पीटा और उनके अवैध रूप से बने घरों को तोड़ दिया गया."