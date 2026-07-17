सोनम वांगचुक के अनशन,सरकार से बातचीत और राजनीति में आने के सवाल पर दीपके का जवाब

दीपके ने बताया कि वह कुछ महीने पहले तक अमेरिका में अपने करियर पर ध्यान दे रहे थे और सक्रिय राजनीति में आने की उनकी कोई योजना नहीं थी.

क्या सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री बनें?

16 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर बने मंच से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सरकार सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाए. इसी बात को लेकर द क्विंट ने अभिजीत दिपके से पूछा कि यदि सरकार धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दे तो क्या आंदोलन समाप्त हो जाएगा, इस पर दीपके ने कहा कि उनके अनुसार वांगचुक शिक्षा मंत्री बनने के योग्य हैं क्योंकि उन्होंने जीवनभर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है.

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह एक काल्पनिक स्थिति है और सरकार ऐसा करेगी, इसकी संभावना उन्हें नहीं दिखती.

उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि आंदोलन की तत्काल मांगें पूरी भी हो जाएं, तब भी CJP विभिन्न जनसरोकारों के मुद्दों पर सक्रिय रहेगी.