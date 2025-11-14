बिहार चुनाव: मैथली ठाकुर की जीत, खेसारी की हार.. हॉट सीटों पर किसने मारी बाजी?

मोकामा सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में रही, जहां बाहुबली छवि वाले दो बड़े नाम आमने-सामने थे. जेडीयू ने यहां से अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जबकि आरजेडी ने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी पर दांव लगाया.

अनंत सिंह ने 28,206 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. उन्हें कुल 91,416 वोट मिले. आरजेडी की वीणा देवी 63,210 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं. वहीं जन सुराज के प्रियदर्शी पियूष ने 19,365 वोट हासिल किए और तीसरे नंबर पर रहे.

इस सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान तनाव काफी बढ़ गया था. प्रचार के बीच दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी और इस मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था.