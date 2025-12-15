BJP ने नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष चुना, RSS को अपना नया गडकरी मिला

चुनावी तारीखों की घोषणा से काफी पहले ही प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी अभियान शुरू कर चुके थे और तब तक वे राज्य के लगभग पचास दौरे कर चुके थे. इसके बाद वे साप्ताहिक रूप से बिहार आते रहे और फिर तो लगभग रोजाना ही वहां रहने लगे. इस तरह कहा जा सकता है कि मोदी बिहार को बहुत अच्छी तरह जानते हैं- शायद गुजरात के बाद सबसे ज्यादा.

भागवत बिहार को शायद मोदी से भी बेहतर जानते हैं. जब वे “प्रांत प्रचारक (आरएसएस के क्षेत्रीय प्रमुख)” थे, तब उन्होंने बिहार में कई साल बिताए थे. आज भी बिहार दौरे के दौरान भागवत आरएसएस कार्यकर्ताओं से मिलते हैं- जो उस समय बच्चे थे और अब बड़े हो चुके हैं-और उन्हें उनके बचपन के उपनामों से संबोधित करते हैं.

यह तर्क दिया जा सकता है कि भारतीय राजनीति में भागवत की प्रशिक्षण-दीक्षा बिहार की राजनीतिक प्रयोगशाला में ही हुई. इससे यह स्पष्ट होता है कि भागवत नबीन को उनके बचपन के दिनों से जानते होंगे. यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि भागवत के बिहार कार्यक्षेत्र का केंद्र पटना था.

आरएसएस अगले 20 वर्षों की योजना बनाकर काम करता है. प्रधानमंत्री की राजनीतिक सोच भी दूरगामी भविष्य पर केंद्रित रहती है. नबीन की मुख्य जिम्मेदारी बीजेपी में एक तरह की सर्जरी करना होगी- यानी पार्टी को बोझिल बना रहे अतिरिक्त “फैट” को हटाना.

देश के पूर्वी हिस्से से पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने साफ कर दिया है कि अब बीजेपी का फोकस पूर्व की ओर विस्तार पर है. बिहार में मिली बड़ी जीत ने बीजेपी को यह आत्मविश्वास दिया है कि वह पश्चिमी क्षेत्रों की तरह पूर्वी भारत में भी वैचारिक बढ़त स्थापित करे- बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में. इस तरह मोदी और भागवत ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के रीबूट की पटकथा लिख दी है.