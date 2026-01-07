AQI संकट: भारत में पब्लिक हेल्थ सुरक्षा के लिए जरूरी डेटा अभी भी क्यों नहीं है?

AQI संकट के इस दौर में ऐसे डेटा को और मजबूत किया जा सकता है, और किया जाना भी चाहिए। इसके लिए नागरिक और समुदाय संगठित और स्वैच्छिक रूप से स्वीकृत कम लागत वाले सेंसर लगाएं, ताकि अभी कमजोर और विरल निगरानी नेटवर्क को ज्यादा सघन बनाया जा सके.

इस मामले में, महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CSIR-नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI), और IIT बॉम्बे की मुंबई के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, एमिशन इन्वेंटरी, और सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी अपने मेथड के लिए सबसे अलग है.

लेकिन यही सख्ती उन ढांचागत डेटा कमियों को भी उजागर करती है, जो अब भी शहर में प्रभावी वायु गुणवत्ता प्रबंधन में बाधा बनी हुई हैं.

रिपोर्ट दो बड़ी कमियों की ओर इशारा करती है. पहली, वार्ड स्तर पर निगरानी की कमी. दूसरी, मुंबई को पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र यानी एमएमआर के एयरशेड के हिस्से के रूप में न देख पाना, जिससे पूरे क्षेत्र में फैले प्रदूषण के संदर्भ में शहर की हवा को बेहतर समझा जा सके.

इन दोनों मुद्दों पर अब तक काम नहीं हो पाया है, और इसी वजह से हमारे पास जरूरी और पर्याप्त डेटा की कमी बनी हुई है.