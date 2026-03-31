"30,000 फॉर्म-6 जमा किए गए", अभिषेक का आरोप, ममता बनर्जी ने EC को लिखा पत्र

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने बीजेपी (Bharatiya Janata Party) और चुनाव आयोग (Election Commission of India) पर फॉर्म-6 के जरिए नए वोटर जोड़ने के आरोप लगाए हैं. अभिषेक बनर्जी ने कहा, मतदाता सूची में बाहरी लोगों को जोड़ने, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के नाम हटाने और राज्य की जनसांख्यिकी (demography) को बदलने की कोशिश की जा रही है.