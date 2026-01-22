पटना NEET छात्रा मौत: 'पुलिस पर भरोसा नहीं', शुरुआती जांच पर क्यों उठ रहे सवाल?

"पटना SSP ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठे बयान दिए और मेरी बहन की मौत को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की. 90 नींद की गोलियां बरामद होना बताया गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की बात सामने आई है. पटना पुलिस पर मुझे कोई भरोसा नहीं है."

पटना NEET छात्रा रेप एंड मर्डर केस में पुलिस की शुरुआती जांच पर सवाल उठाते हुए पीड़िता के भाई ने द क्विंट से यह बात कही.

पटना में NEET की तैयारी कर रही जहानाबाद की एक छात्रा की मौत अब केवल संदिग्ध मृत्यु का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह पुलिस की जांच, निजी अस्पतालों की भूमिका और होस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े बड़े सवाल खड़े कर रही है.

पटना पुलिस शुरुआत से ही इस मामले को नींद की दवा के ओवरडोज और आत्महत्या से जोड़ने की कोशिश करती रही, जबकि पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा और जबरन संघर्ष के संकेत मिले हैं.

परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकतरफा नैरेटिव गढ़ दिया. अब पटना पुलिस जांच की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और शुरुआती जांच को लेकर भी कई आरोप सामने आ रहे हैं.