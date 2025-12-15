UP: "पुलिस ने कहा- अजान देनी है पाकिस्तान जाओ", मुअज्जिन पर भी धमकाने का आरोप

यह कहना है मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना चौक स्थित मदीना मस्जिद के मुअज्जिन इरफान का. दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में माइक पर अजान देने को लेकर यूपी पुलिस द्वारा मस्जिद के मुअज्जिन के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगा है.

मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पुलिसकर्मी कथित तौर पर मुअज्जिन इरफान के साथ हाथापाई करता दिखाई दे रहा है. आरोप है कि पुलिसकर्मी ने लाउडस्पीकर पर अजान देने को लेकर मुअज्जिन (मस्जिद में अजान देने वाला) के साथ मारपीट की, अभद्र भाषा में बात की और कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी भी की.