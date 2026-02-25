“दशकों से नमाज पढ़ी जा रही”: लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाल बारादरी सील करने पर विवाद

हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि बिल्डिंग की हालत खराब है और फेंसिंग सिर्फ सुरक्षा के तौर पर लगाई गई है. लाल बारादरी पर एक नोटिस भी चस्पा है, जिसपर लिखा है कि "भवन क्षतिग्रस्त एवं असुरक्षित है. भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं."

छात्रों का दावा है कि ये नोटिस कई सालों से लगा है. अहमद रजा कहते हैं, "भवन की स्थिति इतनी जर्जर भी नहीं है, जितनी बताई जा रही है. बिल्डिंग के दो हिस्से हैं. जो पिछला हिस्सा है, वो जर्जर है. लेकिन जहां नमाज होती थी, उसकी स्थिति बहुत साफ है. न छज्जे में और न ही दीवारों में कोई क्रैक है. उसको जानबूझकर बंद करने की कोशिश हुई है ताकि धार्मिक उन्माद फैलाया जा सके."

"ये संवेदनशील मामला है, इसमें प्रशासन को पहले छात्रों से बात करनी चाहिए थी," वे आगे कहते हैं.

21 वर्षीय प्रेम प्रकाश यादव मास्टर्स के छात्र हैं और SCS से जुड़े हैं. वे कहते हैं, "अगर यह जर्जर बिल्डिंग है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी करना चाहिए था. उन्हें बताना चाहिए था कि ऐसी स्थिति है और नमाज के लिए दूसरी जगह की व्यवस्था करनी चाहिए. मैं इसमें पूरी गलती विश्वविद्यालय प्रशासन की मानता हूं."