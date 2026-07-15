हरियाणा SIR: कट सकते हैं 33 लाख नाम, फरीदाबाद टॉप पर; NCR सबसे ज्यादा प्रभावित

कुल अनकलेक्टेबल वोटर: पूरे हरियाणा में अब तक कुल 33,66,901 (16.30%) मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत तथा डुप्लीकेट पाए गए हैं.

प्रपत्रों का वितरण और डिजिटाइजेशन: 15 जुलाई 2026 तक राज्य के 2,06,20,019 (99.83%) मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,70,47,394 (82.53%) फॉर्म डिजिटाइज भी हो चुके हैं.

BLO की भूमिका: प्रदेश में कुल 20,629 बीएलओ (BLO) इस काम में लगे हुए हैं. राजनीतिक दलों के 37,055 BLA-II भी नियुक्त किए गए हैं.

बढ़ी समय-सीमा: अब 24 जुलाई तक जमा होंगे फॉर्म भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में चल रहे इस विशेष अभियान की समय-सीमा बढ़ा दी है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास के अनुसार, अब बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म प्राप्त करने का कार्य 24 जुलाई 2026 तक किया जाएगा.