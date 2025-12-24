क्रिसमस: हाथापाई- कार्यक्रम रद्द, कई जगहों पर हिंदू गुटों का विरोध- प्रशासन मौन?

'द कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया’ (सीबीसीआई) ने 23 दिसंबर को क्रिसमस के दौरान विभिन्न राज्यों में ईसाइयों पर कथित हमलों में "चिंताजनक" वृद्धि की निंदा की है. संगठन ने कहा कि ऐसी घटनाएं संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं.

सीबीसीआई ने मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आए एक वीडियो पर गहरी चिंता जताई, जिसमें क्रिसमस कार्यक्रम में शामिल एक दृष्टिहीन महिला के साथ बीजेपी नेता अंजू भार्गव द्वारा कथित तौर पर अपमानजनक और हिंसक व्यवहार किया गया. संगठन ने इस मामले में अंजू भार्गव को बीजेपी से बर्खास्त करने की मांग की.

सीबीसीआई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कानून का सख्त पालन सुनिश्चित करने और ईसाई समुदायों की सुरक्षा की अपील की, ताकि क्रिसमस शांतिपूर्वक मनाया जा सके. .