बिहार चुनाव से पहले महिला रोजगार योजना के 10000₹, पुरुषों के खाते में कैसे गए?

"दिवाली से पहले मेरे खाते में 10 हजार रुपए आए थे, त्योहार का समय था तो खर्च किए. हम दिव्यांग हैं. हमें दिव्यांग कोटा से 1100 रुपए सरकार देती है, तो हमको लगा कि सरकार चुनाव से पहले महिलाओं को 10 हजार रुपए दे रही है वैसे ही हम दिव्यांग लोगों को भी 10 हजार रुपए दे रही है. लेकिन अब हमसे कहा जा रहा है कि वो पैसा वापस करो. हम गरीब आदमी है, कहां से पैसा वापस करेंगे?

बिहार के दरभंगा के जाले विधानसभा के रहने वाले बलराम साहनी उन लोगों में से हैं, जिनके खाते में बिहार चुनाव से ठीक पहले महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाला 10 हजार रुपए आया था. ये पैसे महिलाओं की बजाय पुरुषों को बैंक अकाउंट में ट्रांस्फर हुए थे. अब चुनाव बाद पैसा ट्रांस्फर में गड़बड़ी सामने आई है, जिसे देखते हुए पुरुष लाभार्थियों से पैसा वापस मांगा जा रहा है.