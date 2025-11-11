ADVERTISEMENTREMOVE AD

बिहार चुनाव 2025: 10 एग्जिट पोल में से 9 में NDA की सरकार, BJP को ज्यादा सीटें

बिहार चुनाव 2020 में ज्यादातर एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे.

विकास कुमार
Published
न्यूज
बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे फेज का मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आ चुका है. ज्यादातर एग्जिट पोल में NDA की सरकार बनती दिख रही है. बिहार में कुल 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुए. पहले फेज में 65% और दूसरी फेज में 67% मतदान हुआ. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. बिहार में साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 75, बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, कांग्रेस को 19, सीपीआई एमएल को 12 और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी.

एग्जिट पोल में NDA की सरकार

  1. मैट्रिज-IANS (Matrize IANS) के एग्जिट पोल के मुताबिक, बिहार में NDA को 147-167, महागठबंधन को 70-90 और अन्य के खाते में 2 से 6 सीट जाती दिख रही है.

  2. चाणक्या (Chanakya) एग्जिट पोल के मुताबिक, एनडीए को 130-138, महागठबंधन को 100-108 और अन्य के खाते में 3-5 सीट जा सकती है.

  3. प्रजा पोल एनालिटिक्स (Praja Poll Analytics) एग्जिट पोल के मुताबिक, एनडीए को 186, महागठबंधन को 50 और अन्य को 7 सीट मिल सकती है.

  4. पोल डायरी (Poll Dairy) एग्जिट पोल के मुताबिक, एनडीए को 184-209, महागठबंधन को 32-49 और अन्य के खाते में 1-5 सीट जा सकती है.

  5. टाइम्स नाउ एग्जिट पोल के मुताबिक, एनडीए को 143, महागठबंधन को 95 और अन्य के खाते में 5 सीट जा सकती है.

  6. भास्कर रिपोर्टर्स पोल के मुताबिक, बिहार में एनडीए को 145-160 सीट, महागठबंधन को 73 से 91 और अन्य को 5-10 सीट मिल सकती है.

  7. पी मार्क (P-MARQ) एग्जिट पोल में में भी एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है. पी मार्क के मुताबिक, एनडीए को 142-162, महागठबंधन को 80-98 और अन्य को 0-3 सीटें मिल सकती हैं.

  8. Journo Mirror ने अपने एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया है. एग्जिट पोल के मुताबिक, महागठबंधन को 130-140, एनडीए को 100-110 और अन्य को 0-3 सीटें मिल सकती हैं.

  9. पोलस्टार्ट (Polstrat) के एग्जिट पोल के मुताबिक, एनडीए को 133-148, महागठबंधन को 87-102 और अन्य को 3-5 सीटें मिल सकती हैं.

  10. न्यूज 18 एग्जिट पोल में एनडीए को 140-150, महागठबंधन को 85-95 और अन्य को 5-10 सीट मिलती दिख रही है.

एग्जिट पोल में BJP को ज्यादा सीटें

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 101, जेडीयू 101, आरजेडी 146 और कांग्रेस 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था. मतदान के बाद एग्जिट पोल को देखें तो ज्यादातर में बीजेपी की ज्यादा सीटों पर जीत का अनुमान लगाया है.

  • पोल डायरी के एग्जिट पोल के मुताबिक, बीजेपी को 87-95, जेडीयू को 81-89, आरजेडी को 20-27 और कांग्रेस को 4-8 सीटें मिल सकती हैं.

  • दैनिक भास्कर ने भी बीजेपी को 72-82, जेडीयू को 59-68, आरजेडी को 51-63 और कांग्रेस को 12-15 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है.

  • चाणक्य स्ट्रैटिजिस के मुताबिक बीजेपी को 70-75, जेडीयू को 52-57, आरजेडी को 75-80 और कांग्रेस को 17-23 सीटें मिल सकती हैं.

बिहार चुनाव 2020 के ज्यादातर एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ज्यादातर एग्जिट पोल ने आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन की बड़ी जीत बताई थी. इंडिया टुडे-एक्सिस पोल (India Today Axis Poll) और सीएनएन न्यूज 18-टुडेज चाणक्या ने ऐसा अनुमान लगाया था.

कुछ एग्जिट पोल ने एनडीए (NDA) और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला बताया था. कुछ एग्जिट पोल ने तो हंग असेंबली (hung house) का भी अनुमान लगाया था.

साल 2020 में इंडिया टुडे-एक्सिस पोल ने बताया था महागठबंधन की जीत

एनडीए : 69–91 सीटें

महागठबंधन : 139–161 सीटें

अन्य : 3–5 सीटें

सीएनएन न्यूज 18-टुडेज चाणक्या ने भी महागठबंधन की बंपर जीत बताया था

सीएनएन न्यूज 18-टुडेज चाणक्या ने आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन के लिए बड़ी जीत का अनुमान लगाया था. इस एग्ज़िट पोल ने महागठबंधन को 180 सीटें दी थीं.

एनडीए : 55 सीटें

महागठबंधन : 180 सीटें

अन्य (Others): 8 सीटें

टाइम्स नाउ सी वोटर ने एनडीए को 116, महागठबंधन को 120 सीटों का अनुमान जताया था. हालांकि भास्कर पोल ने साल 2020 में लगभग सही नंबर्स दिए थे.

भास्कर पोल के मुताबिक, एनडीए को 120-127, महागठबंधन को 71-81 सीटें बताई गई थीं.

