बिहार चुनाव 2025: 10 एग्जिट पोल में से 9 में NDA की सरकार, BJP को ज्यादा सीटें

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ज्यादातर एग्जिट पोल ने आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन की बड़ी जीत बताई थी. इंडिया टुडे-एक्सिस पोल (India Today Axis Poll) और सीएनएन न्यूज 18-टुडेज चाणक्या ने ऐसा अनुमान लगाया था.

कुछ एग्जिट पोल ने एनडीए (NDA) और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला बताया था. कुछ एग्जिट पोल ने तो हंग असेंबली (hung house) का भी अनुमान लगाया था.

साल 2020 में इंडिया टुडे-एक्सिस पोल ने बताया था महागठबंधन की जीत

एनडीए : 69–91 सीटें

महागठबंधन : 139–161 सीटें

अन्य : 3–5 सीटें

सीएनएन न्यूज 18-टुडेज चाणक्या ने भी महागठबंधन की बंपर जीत बताया था

सीएनएन न्यूज 18-टुडेज चाणक्या ने आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन के लिए बड़ी जीत का अनुमान लगाया था. इस एग्ज़िट पोल ने महागठबंधन को 180 सीटें दी थीं.

एनडीए : 55 सीटें

महागठबंधन : 180 सीटें

अन्य (Others): 8 सीटें

टाइम्स नाउ सी वोटर ने एनडीए को 116, महागठबंधन को 120 सीटों का अनुमान जताया था. हालांकि भास्कर पोल ने साल 2020 में लगभग सही नंबर्स दिए थे.

भास्कर पोल के मुताबिक, एनडीए को 120-127, महागठबंधन को 71-81 सीटें बताई गई थीं.