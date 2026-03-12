"धार्मिक गाली का विरोध करने पर मारा," दरभंगा में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या

अंडे, बिस्किट, चिप्स इत्यादी की छोटी सी दुकान चलाने वाले अब्दुल सलाम के परिवार का आरोप है कि धर्म को लेकर गाली दी गई थी, जिसपर अब्दुल सलाम ने आरोपियों को टोका था.

घटना के बाद गांव में किसी तरह का साम्प्रदायिक तनाव न फैले, इसके लिए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी गांव पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. प्रशासन का कहना है कि शांति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है.

अब्दुल सलाम के एक रिश्तेदार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि गांव के दक्षिण टोला में करीब 90 प्रतिशत मुसलमान रहते हैं, जबकि 6-7 घर दलित हिंदुओं के हैं. उनका कहना है कि इस घटना के बाद माहौल खराब हो सकता था, लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर ऐसा नहीं होने दिया. उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने अपराध किया है, उसकी सजा पूरे समुदाय को नहीं मिलनी चाहिए. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार उनकी है और वो कुछ भी बोल सकते हैं.