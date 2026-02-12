बिहार का बजट: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि 'खर्च' में कटौती, चुनावी घोषणाओं पर फोकस

पिछले पांच साल के कृषि बजट पर नजर डालें तो पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में बजट सबसे अधिक (₹3639.78 करोड़) रहा. इसके बाद लगातार कटौती हुई है. 2022-23 से 2026-27 तक कुल कृषि बजट में ₹137.86 करोड़ की कमी आई है. वहीं 2022-23 से 2025-26 तक योजना मद में मामूली बढ़ोतरी हुई. 2026-27 में अचानक भारी कटौती देखने को मिल रही है.

द क्विंट से बातचीत में पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और अर्थशास्त्री प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी कहते हैं, "कृषि पर खर्च कम नहीं होना चाहिए था. मैं इसको सही नहीं समझता हूं. किसानों को मदद की जरूरत है. बिहार की इकॉनमी अभी भी ग्रामीण इकॉनमी है. पिछली जनगणना के अनुसार 89% आबादी ग्रामीण इकॉनमी पर निर्भर है. खेती 75% से ज्यादा है. ऐसे में इसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है."