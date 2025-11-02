कन्हैया कुमार ने बताया, कांग्रेस ने डिप्टी CM उम्मीदवार का नाम क्यों नहीं दिया

मीडिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया सामान्य बातों को बहुत बड़ा बनाकर पेश करती है. कन्हैया ने दावा किया कि महागठबंधन में जितनी कलह दिखाने की कोशिश की जा रही है, लगभग उतनी ही कलह एनडीए में भी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है, यह लड़ाई दंगाइयों, देश को लूटने वालों और समाज को बांटने वालों के खिलाफ है.

क्या कन्हैया के कांग्रेस में आने से बिहार की राजनीति में बेचैनी बढ़ी?

बिहार कांग्रेस में उनके एक्टिव होने से कुछ नेताओं में असहजता की खबरों पर कन्हैया का जवाब था, “देखिए, ये स्वाभाविक है. किसी भी क्षेत्र में जब नया आदमी आता है तो पहले से जमे लोगों को असहजता होती है. चाहे राजनीति हो या सिनेमा, पुराना स्टार नए को देखकर परेशान होता है.लेकिन इसे ओवरहाइप कर दिया जाता है. सच तो यह है कि हर व्यक्ति की भूमिका सीमित होती है.”

कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है?

इस बार कांग्रेस के कम सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा,