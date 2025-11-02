ADVERTISEMENTREMOVE AD

Mukesh Sahani interview: मुकेश सहनी के डिप्टी CM कैंडिडेट बनने के पीछे की कहानी

जिस हेलिकॉप्टर से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी चुनाव प्रचार करते हैं वो किसका है?

शादाब मोइज़ी
Published
जनाब ऐसे कैसे
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल गरम है. इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के मुखिया और ‘सन ऑफ मल्लाह’ कहे जाने वाले मुकेश सहनी ने द क्विंट के शादाब मोइज़ी से खुलकर बात की.

इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि क्यों वो खुद इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, महागठबंधन में उन्हें डिप्टी सीएम चेहरा क्यों बनाया जाना चाहिए, और कैसे वो पिछले 11 साल से निषाद समाज के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं

“अब 11% निषाद समाज की आवाज सत्ता तक पहुंच गई है“

मुकेश सहनी ने बताया कि पिछले 11 साल से वो निषाद यानी मछुआरा समाज के हक के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं. बिहार की आबादी में इस समाज की हिस्सेदारी 2,5% नहीं बल्की करीब 11 फीसदी है. सहनी ने कहा कि उनके संघर्ष को देखते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मिलकर उन्हें महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाया, ताकि निषाद समाज को भी सत्ता में बराबरी की इज्जत और भागीदारी मिल सके.

बीजेपी और एनडीए पर निशाना साधते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन सिर्फ जाति की राजनीति नहीं करता, बल्कि “A to Z यानी हर जाति और हर धर्म” के लोगों को साथ लेकर चल रहा है. उन्होंने दावा किया कि इस बार पूरा निषाद समाज उनके साथ है और बीजेपी का दिखावटी “मल्लाह प्रेम” अब जनता अच्छे से समझ चुकी है.

सरकार बनी तो कौन सा मंत्रालय लेंगे?

मुकेश सहनी बोले कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो पशु और मत्स्य संसाधन विभाग संभालना चाहेंगे. उनके मुताबिक इस विभाग से लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है और “मछली और दूध” के उद्योग को मजबूत बनाकर बिहार की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है

सहनी ने आगे कहा, डिप्टी सीएम बनना मेरा सपना है, और सपना देखना कोई गुनाह नहीं बीजेपी नेताओं द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर उनका जवाब साफ था.

मैंने सपना देखा है और उसे पूरा करके दिखाऊंगा.

सहनी ने कहा, "बीजेपी उन्हें कमजोर समझती है, 2020 में उनकी पार्टी तोड़कर बीजेपी ने अपनी “राजनीतिक नीचता” दिखा दी थी." उन्होंने यह भी कहा, “अगर मैं दोबारा एनडीए में गया तो लीडर नहीं, लोडर बन जाऊंगा.”

जब मुकेश सहनी से पूछा गया कि वो खुद चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतर रहे, तो उन्होंने कहा, “मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन पूरे बिहार में प्रचार करूंगा. पूरे राज्य की 200 से ज्यादा सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी है."

इस बार मेरी लड़ाई किसी एक सीट की नहीं, पूरे बिहार की है.

सहनी ने कहा कि चुनाव के बाद वो विधान परिषद के जरिए विधानसभा का हिस्सा बन सकते हैं.

तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल होने वाले हेलिकॉप्टर वाले सवाल पर सहनी ने स्पष्ट किया कि “वो हेलिकॉप्टर उनका या तेजस्वी का नहीं है, बल्कि RJD ने किराए पर लिया है.” उन्होंने कहा कि ये हेलिकॉप्टर महागठबंधन के साझा प्रचार अभियान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

निषाद समुदाय के समर्थन पर सहनी ने दावा किया कि

2020 में बीजेपी ने निषाद वोटों में भ्रम फैलाया था, लेकिन इस बार पूरा समाज VIP के साथ खड़ा है.

उनका कहना था, “अब मल्लाह का बेटा सिर्फ लड़ेगा नहीं, जीतेगा भी और सरकार भी बनाएगा."

