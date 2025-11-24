बिहार चुनाव 2025 में धांधली पर बोलतीं न्यूज एंकर का यह वीडियो एडिटेड है

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019बिहार चुनाव 2025 में धांधली पर बोलतीं न्यूज एंकर का यह वीडियो एडिटेड है

वायरल वीडियो में ऑडियो अलग से जोड़ा गया है.

फैजान अहमद
वेबकूफ
Published:
i

(Altered By The Quint)

नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में 243 में से 202 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल कर ली है. ​​इसी कड़ी में आज तक की एंकर श्वेता सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि वह बिहार चुनाव में EVM मशीनों की फेरबदली और धांधली को लेकर बात कर रही हैं.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो सही नहीं है बल्कि इसमें छेड़छाड़ की गई है.

  • असली वीडियो में श्वेता सिंह चुनावी नतीजों का विश्लेषण कर रही हैं और कहीं भी चुनावों में धांधली या छेड़छाड़ की बात नहीं कर रही हैं.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो के कीफ्रेम पर रिवर्स इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमें श्वेता सिंह का यह ओरिजनल वीडियो मिला, जिसमें वह वायरल क्लिप वाले कपड़े पहने दिख रही हैं.

  • यह वीडियो आज तक के यूट्यूब चैनल पर 14 नवंबर 2025 को पब्लिश हुआ था.

  • इस वीडियो में एंकर श्वेता सिंह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर रिपोर्ट कर रही हैं और उसका विश्लेषण कर रही हैं.

  • इस रिपोर्ट में श्वेता सिंह ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि काउंटिंग के दौरान पहले से सेट नतीजों वाली डुप्लीकेट EVM का इस्तेमाल किया गया या उन्हें बदला गया है.

  • पूरा वीडियो ध्यान से देखने पर यह साफ होता है कि वायरल वीडियो में ऑडियो से छेड़छाड़ की गई है.

न्यूज रिपोर्ट: वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने इससे संबंधित कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके Google पर सर्च किया.

हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट या पोस्ट नहीं मिली जिसमें आज तक की एंकर श्वेता सिंह ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में गिनती के दौरान पहले से तय नतीजों वाली डुप्लीकेट EVMs के इस्तेमाल या उनकी अदला-बदली की रिपोर्ट की हो.

निष्कर्ष : बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर न्यूज एंकर श्वेता सिंह का एडिटेड वीडियो गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

