2019 का पुराना वीडियो INDIA ब्लॉक की हालिया रैली का बताकर वायरल

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सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति किसी मीडियाकर्मी से एक रैली में शामिल होने के बारे में बात कर रहा है.
वीडियो में वह क्या कहता है?: इस क्लिप में वह व्यक्ति बताता है कि वह राजस्थान के जोधपुर से दिल्ली घूमने-फिरने आया है, न कि किसी को समर्थन देने के लिए.
राहुल गांधी का जिक्र करते हुए वह कहता है, "हम इस बेवकूफ के लिए नहीं आए हैं. 'पप्पू' की रैली में कितने लोग आते हैं? उसे ठीक से बोलना भी नहीं आता. हम सब तो बस घूमने आए हैं."
दावा क्या है?: यह वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया गया है कि 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'फ्लॉप रैली' के दौरान कांग्रेस ने 'फर्जी प्रदर्शनकारियों' का इंतजाम किया था. यह रैली मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन के बीच आयोजित की गई थी.
क्या यह सच है?: नहीं, यह दावा भ्रामक है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ?: हमने क्लिप पर रिवर्स इमेज सर्च किया, जिससे हमें एक यूट्यूब शॉर्ट मिला. इसमें वही दृश्य थे और इसे को शेयर किया गया था.
हमने यह भी देखा कि वायरल वीडियो के नीचे दाईं ओर 'परफॉर्म इंडिया' (Perform India) लिखा हुआ था.
इसके आधार पर, हमने यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 'परफॉर्म इंडिया' के सोशल मीडिया पेज सर्च किए और वहां 2019 या उससे पहले की पोस्ट में इन्हीं दृश्यों को खोजने की कोशिश की.
फेसबुक पर हमें इस वायरल वीडियो का एक लंबा वर्जन मिला, जिसे को पोस्ट किया गया था. इसमें कुछ और लोगों के इंटरव्यू थे, जिनसे पूछा गया था कि वे राहुल गांधी की रैली में क्यों आए हैं.
वीडियो में लगभग 30 सेकंड पर, इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति से कहता है कि गांधी 'भारत बचाओ' रैली कर रहे हैं.
वीडियो में 1:15 मिनट पर, वही व्यक्ति दिखाई देता है जिसका बयान इस दावे में सुना जा सकता है.
'The Quint' की रिपोर्ट के मुताबिक, को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने 'भारत बचाओ' रैली आयोजित की. इस रैली में उन्होंने अर्थव्यवस्था की स्थिति, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, किसानों की परेशानी, अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और देश भर में बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया था.
निष्कर्ष: एक पुराना वीडियो झूठा दावा करने के लिए शेयर किया जा रहा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की हालिया रैली में कांग्रेस के 'नकली समर्थक' शामिल हुए थे.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर आईडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)