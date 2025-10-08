कुशवाहा समाज को धमकी देते प्रशांत किशोर का यह वीडियो एडिटेड है

प्रशांत किशोर इस सवाल का जवाब देते हैं, "क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं. 'कुशवाहा समाज के लोग' मेरे खिलाफ सड़क पर क्यों उतरेंगे? क्या आरोप झूठे हैं? क्या मारे गए लोग कुशवाहा समाज के नहीं थे? क्या लालू जी यह दावा कर सकते हैं कि उनके बेटे के अलावा यादव समाज का कोई और व्यक्ति आरजेडी का नेता बन सकता है?

क्या वे ऐसा कह सकते हैं? क्या मांझी जी यह कहेंगे कि मुसहर समाज का कोई और व्यक्ति आरजेडी का नेता बन सकता है? प्रशांत किशोर ऐसा बयान दे सकते हैं. जन सुराज में यह कहा जा सकता है कि बात प्रशांत किशोर की नहीं है-जन सुराज में कोई भी योग्य व्यक्ति उभर सकता है. "