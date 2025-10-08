कुशवाहा समाज को धमकी देते प्रशांत किशोर का यह वीडियो एडिटेड है

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019कुशवाहा समाज को धमकी देते प्रशांत किशोर का यह वीडियो एडिटेड है

वायरल वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे एडिट किया गया है.

सोशल मीडिया पर जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें कतिथ तौर पर कुशवाहा समाज को धमकी देते हुए सुना जा सकता है.

वीडियो में क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर ? वीडियो में प्रशांत किशोर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'कुशवाहा समाज का आदमी यह मनाओ कि जन सुराज किसी तरह ने जीते, अगर जीता तो तुम्हारी खैर नहीं.'

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/X)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • वायरल वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे एडिट किया गया है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? इस वायरल क्लिप को ध्यान से देखने पर हमने पाया कि प्रशांत किशोर के हाथ में जो माइक था उस पर City Post Live लिखा हुआ था.

  • यहां से अंदाजा लेकर हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड सर्च किया और हमें बिहार का एक स्थानीय मीडिया आउटलेट, सिटी पोस्ट लाइव के एक कार्यक्रम में बोलते हुए किशोर के भाषण का यह वीडियो मिला.

  • यह वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर 30 सितंबर को अपलोड किया गया था.

  • इस वीडियो के 26 मिनट पर पत्रकार ने उनसे पूछा था, "अगर कोई किसी नेता के खिलाफ आंदोलन छेड़ता है, तो उसकी जाती के लोग सड़कों पर उतर आते हैं, चाहे आरोप सही हो या गलत. लेकिन यह पहली बार है कि आरोप सही हों या ग़लत, कोई भी आपके खिलाफ सामने नहीं आया है. "

प्रशांत किशोर इस सवाल का जवाब देते हैं, "क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं. 'कुशवाहा समाज के लोग' मेरे खिलाफ सड़क पर क्यों उतरेंगे? क्या आरोप झूठे हैं? क्या मारे गए लोग कुशवाहा समाज के नहीं थे? क्या लालू जी यह दावा कर सकते हैं कि उनके बेटे के अलावा यादव समाज का कोई और व्यक्ति आरजेडी का नेता बन सकता है?

क्या वे ऐसा कह सकते हैं? क्या मांझी जी यह कहेंगे कि मुसहर समाज का कोई और व्यक्ति आरजेडी का नेता बन सकता है? प्रशांत किशोर ऐसा बयान दे सकते हैं. जन सुराज में यह कहा जा सकता है कि बात प्रशांत किशोर की नहीं है-जन सुराज में कोई भी योग्य व्यक्ति उभर सकता है. "

इसके बाद एंकर उनसे सवाल पूछती हैं, 'लेकिन सीएम फेस तो आप ही रहेंगे न अगर आपकी सरकार बनती है, थोड़े न आप भी दूसरे को दे दीजियेगा?'

इसके जवाब में 27:00 मिनट पर प्रशांत किशोर कहते हैं, "अभी तो आप हमको धमका रही थीं कि कल होके एनडीए वाला जीत जाएगा तो आपको बड़ा दिक्कत होगा, अभी आप हमको सीएम बनाने लगे, तो आप सिचुएशन समझ लीजिए कि अगर जन सुराज का सीएम बन गया तो सम्राट चौधरी का क्या होगा?

आप हमको धमकी दे रहे हो, आप ये समझ लो, हम तो अभी से लोगों को कह रहे हैं, ये भ्रष्ट नेता और अफसर जितना पूजा पूजा पाठ जानते हो करना शुरू कर लो भाई. पूजा, पाठ, आरती, मिन्नत, जो करना है कर लो, नवरात्र बढ़िया से करो. ये मनाओ कि जन सुराज किसी तरह ना जीते. अगर जीता तो तुम्हारी खैर नहीं है, जितना लूटे हो नामी बेनामी सब तुमसे वसूल लिया जाएगा."
प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने यह बात भ्र्ष्ट नेता और अफसरों के बारे में बात की है जबकि वायरल क्लिप में कुशवाहा समाज को लेकर इन बातों को जोड़ दिया गया है.

इसके सिवा इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमने पाया कि जनसुराज पार्टी ने भी इस मामले पर अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो अपलोड कर इस वायरल वीडियो का खंडन किया है. 

निष्कर्ष: कुशवाहा समाज को धमकी देते जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का वायरल वीडियो असली नहीं बल्कि एडिटेड है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

