PM मोदी-राहुल गांधी की यह तस्वीर असली नहीं AI से बनाई गई है

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल तस्वीर से सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च किए. हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें इस तस्वीर की पुष्टि की गई हो, जाहिर है पीएम मोदी और राहुल गांधी इस तरह से आमने-सामने आते तो इस घटना पर खबरें जरूर की गईं होती.

हमने इस तस्वीर के AI से बनी तस्वीरों को पहचान करने वाले टूल Hive Moderation पर चेक किया. Hive पर इस तस्वीर के AI से बने होने की 90 प्रतिशत संभावना जताई गई.