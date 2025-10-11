त्यौहारों में 'स्वदेशी' खरीदने की अपील करता पीएम मोदी का यह पत्र फर्जी है

क्विंट ने 2019 में इसी दावे का फैक्ट-चेक किया था आप हमारी वह रिपोर्ट यहां पढ़ सकता है.

निष्कर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नाम से एक फर्जी पत्र वायरल हो रहा है जिसमें यह झूठा दावा किया गया है कि उन्होंने इस त्यौहार के सीजन में भारतीयों से सिर्फ 'स्वदेशी' खरीदने की अपील की है.