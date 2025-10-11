ADVERTISEMENTREMOVE AD

त्यौहारों में 'स्वदेशी' खरीदने की अपील करता पीएम मोदी का यह पत्र फर्जी है

प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस पत्र के फर्जी होने की पुष्टि की है.

खुशी महरोत्रा
Published
वेबकूफ
सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से एक लेटर वायरल हो रहा है जिसे शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि इस पत्र के जरिए पीएम मोदी ने नागरिकों से 2025 की दिवाली के दौरान केवल स्वदेशी (Made in India) उत्पाद खरीदने की अपील की है.

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है?: नहीं, यह दावा भ्रामक है यह लेटर असली नहीं बल्कि फर्जी है.

  • प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने भी इसकी पुष्टि की है.

  • यह लेटर 2016 से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

हमने सच का पता कैसे लगाया: सबसे पहले हमने यह जानने के लिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कोई घोषणा की है या यह पत्र जारी किया है, इससे सम्बंधित कीवर्ड सर्च किए; हमारी सर्च में हमें यह पत्र उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल, पार्टी हैंडल या वेबसाइटों पर नहीं मिला.

  • हालांकि, हमें यह पता चला कि 28 सितंबर को अपने मासिक 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से त्योहारों के मौसम में केवल 'स्वदेशी' उत्पादों की ही खरीदारी करने का आग्रह किया था.

  • उन्होंने कहा था, "अगर हम इस त्योहार को केवल स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने का फैसला करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे उत्सवों का आनंद कई गुना बढ़ जाता है. 'वोकल फॉर लोकल' को अपना खरीदारी का मंत्र बनाएं." (sic.)

  • इसके बाद टीम वेबकूफ ने वायरल लेटर पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल किया और हमें फेसबुक पर एक पोस्ट मिली जिसमें वही लेटर था लेकिन वह 4 अक्टूबर 2016 का था.

  • इस पोस्ट के कैप्शन में ब्रांड और 'मेक इन इंडिया' के बारे में एक संदेश लिखा था.

  • इससे यह साफ हो गया कि यह लेटर 2016 से ही वायरल हो रहा है और हाल ही का नहीं है.

  • फिर हमने इससे संबंधित कीवर्ड सर्च किए और हमें PMO India पर 31 अगस्त 2016 की यह पोस्ट मिली.

  • इसमें वायरल पत्र जैसा ही एक सीन था और इसमें लिखा था, "प्रधानमंत्री के 'हस्ताक्षर' वाली कुछ अपीलें सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं. ऐसे दस्तावेज प्रामाणिक नहीं हैं. "

क्विंट ने 2019 में इसी दावे का फैक्ट-चेक किया था आप हमारी वह रिपोर्ट यहां पढ़ सकता है.

निष्कर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नाम से एक फर्जी पत्र वायरल हो रहा है जिसमें यह झूठा दावा किया गया है कि उन्होंने इस त्यौहार के सीजन में भारतीयों से सिर्फ 'स्वदेशी' खरीदने की अपील की है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

Topics:  Modi   Diwali   MADE IN INDIA 

