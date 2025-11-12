Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019कन्हैया कुमार के बिहार और दिल्ली दोनों जगह वोटिंग करने का दावा झूठा है

कन्हैया कुमार के बिहार और दिल्ली दोनों जगह वोटिंग करने का दावा झूठा है

दिल्ली और बिहार दोनों जगह कन्हैया कुमार के वोट करने के दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं है.

ऐश्वर्या वर्मा
वेबकूफ
Published:
i

(Altered By The Quint)

बिहार चुनावों का समापन हो चुका है अब 16 नवंबर को चुनावों की नतीजे आने बाकि है. इस बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें इस दावे के साथ शेयर की जा रही हैं कि इनमें वो दो अलग-अलग चुनावों, दिल्ली विधानसभा चुनाव और वर्तमान बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डालते हुए दिख रहे हैं.

  • एक X (पूर्व में ट्विटर) यूजर '@MrSinha_', जिनके अकाउंट से पहले भी कई बार फेक-न्यूज और भ्रामक जानकारियां शेयर की गई हैं, उन्होंने भी इसे पोस्ट किया था.

इस पोस्ट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.

(सोर्स: X/स्क्रीनशॉट)

(इस दावे को शेयर करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां और यहां देखे जा सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है?: नहीं, यह दावा झूठा है.

  • पहली तस्वीर (बाएं) 2024 के लोकसभा चुनावों की है, न कि फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों की.

  • 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान दायर हलफनामे में कन्हैया कुमार के बिहार के बेगूसराय के तेघरा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की जानकारी दी गई है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ?: बाईं ओर वाली तस्वीर पर रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल करने पर हमें अमर उजाला की यह न्यूज रिपोर्ट मिली.

  • 25 मई 2024 को छपी इस रिपोर्ट में 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान के बारे में यही तस्वीर थी.

  • इसमें कहा गया था कि इस तस्वीर में दिल्ली के पूर्व विधायक दिलीप पांडे और INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार कन्हैया कुमार दिल्ली में मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

यह रिपोर्ट 2024 के लोकसभा चुनावों से संबंधित है.

(सोर्स: अमर उजाला/स्क्रीनशॉट)

कन्हैया कुमार ने 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर-पूर्वी दिल्ली से INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था.

  • उन्होंने 25 मई 2024 को अपने X अकाउंट पर भी यही तस्वीर शेयर की थी.

इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च (कन्हैया कुमार 2024 के चुनावों में मतदान करेंगे) करने पर हमें यह X पोस्ट मिली, जिनमें समाचार एजेंसी ANI का एक पोस्ट भी शामिल था, जिसमें 13 मई 2024 को बिहार के बेगूसराय में कन्हैया कुमार के मतदान की तस्वीरें शेयर की गईं थी.

  • हमने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले दायर किए गए चुनावी हलफनामे की मदद से उस निर्वाचन क्षेत्र को वेरिफाई किया जहां कन्हैया कुमार मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं.

  • एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) संचालित एक ओपन डेटा डिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म, MyNeta के मुताबिक कन्हैया कुमार बिहार में बेगूसराय के तेघरा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत थे.

कन्हैया कुमार बिहार में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं. 

(सोर्स: MyNeta / Altered By The Quint)

दूसरी तस्वीर बिहार चुनाव के दौरान उनके मतदान करने को सटीक रूप से दिखाती है, जैसा कि उनके X अकाउंट पर शेयर की गई इस तस्वीर में देखा जा सकता है.

निष्कर्ष: कन्हैया कुमार की एक पुरानी तस्वीर इस झूठे दावे के साथ शेयर की जा रही है कि उन्होंने 2025 में दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में वोट दिया है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

