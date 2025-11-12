कन्हैया कुमार के बिहार और दिल्ली दोनों जगह वोटिंग करने का दावा झूठा है

इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च (कन्हैया कुमार 2024 के चुनावों में मतदान करेंगे) करने पर हमें यह X पोस्ट मिली, जिनमें समाचार एजेंसी ANI का एक पोस्ट भी शामिल था, जिसमें 13 मई 2024 को बिहार के बेगूसराय में कन्हैया कुमार के मतदान की तस्वीरें शेयर की गईं थी.