कन्हैया कुमार के बिहार और दिल्ली दोनों जगह वोटिंग करने का दावा झूठा है

बिहार चुनावों का समापन हो चुका है अब 16 नवंबर को चुनावों की नतीजे आने बाकि है. इस बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें इस दावे के साथ शेयर की जा रही हैं कि इनमें वो दो अलग-अलग चुनावों, दिल्ली विधानसभा चुनाव और वर्तमान बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डालते हुए दिख रहे हैं.
एक X (पूर्व में ट्विटर) यूजर '@MrSinha_', जिनके अकाउंट से पहले भी कई बार फेक-न्यूज और भ्रामक जानकारियां शेयर की गई हैं, उन्होंने भी इसे पोस्ट किया था.
क्या यह दावा सही है?: नहीं, यह दावा झूठा है.
पहली तस्वीर (बाएं) 2024 के लोकसभा चुनावों की है, न कि फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों की.
2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान दायर हलफनामे में कन्हैया कुमार के बिहार के बेगूसराय के तेघरा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की जानकारी दी गई है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ?: बाईं ओर वाली तस्वीर पर रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल करने पर हमें अमर उजाला की यह न्यूज रिपोर्ट मिली.
25 मई 2024 को छपी इस रिपोर्ट में 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान के बारे में यही तस्वीर थी.
इसमें कहा गया था कि इस तस्वीर में दिल्ली के पूर्व विधायक दिलीप पांडे और INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार कन्हैया कुमार दिल्ली में मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
कन्हैया कुमार ने 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर-पूर्वी दिल्ली से INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था.
उन्होंने 25 मई 2024 को अपने X अकाउंट पर भी यही तस्वीर शेयर की थी.
हमने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले दायर किए गए चुनावी हलफनामे की मदद से उस निर्वाचन क्षेत्र को वेरिफाई किया जहां कन्हैया कुमार मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) संचालित एक ओपन डेटा डिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म, MyNeta के मुताबिक कन्हैया कुमार बिहार में बेगूसराय के तेघरा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत थे.
दूसरी तस्वीर बिहार चुनाव के दौरान उनके मतदान करने को सटीक रूप से दिखाती है, जैसा कि उनके X अकाउंट पर शेयर की गई इस तस्वीर में देखा जा सकता है.
निष्कर्ष: कन्हैया कुमार की एक पुरानी तस्वीर इस झूठे दावे के साथ शेयर की जा रही है कि उन्होंने 2025 में दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में वोट दिया है.
