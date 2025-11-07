Scamguard: E-Sim के नाम पर चल रहे स्कैम से कैसे सावधान रहें ?

सत्यापन: अगर आपको ऐसे कॉल या मैसेज आते हैं, तो अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से उनके आधिकारिक ग्राहक सेवा नंबर या ऐप की मदद से संपर्क करें. पूछें कि क्या आपके खाते या नंबर में कोई बदलाव हुआ है, और ई-सिम अपग्रेड से जुड़ी नीतियों या सौदों के बारे में पूछताछ करें.

इसे आधिकारिक बनाएं: अपने मोबाइल सेवा प्रोवाइडर की आधिकारिक ऐप या वेबसाइट के जरिए या उनके सेवा केंद्र पर जाकर ई-सिम पर स्विच करने की प्रक्रिया शुरू करें.

अस्वीकार करें: कभी भी किसी के साथ OTP या पासवर्ड शेयर न करें. याद रखें असली सर्विस प्रोवाइडर कभी भी आपकी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी नहीं मांगेंगे.

निगरानी: किसी भी अनधिकृत लेनदेन और OTP के लिए अपने बैंक खाते और मोबाइल पर कड़ी नजर रखें. साथ ही नियमित रूप से अपने नेटवर्क सिग्नल की जांच करें.

सूचित करें: अगर आपको पैसे ट्रांसफर के बारे में मैसेज मिलते हैं, तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें. अगर आपका फोन सिग्नल चला जाता है, तो अपने नेटवर्क प्रदाता से संपर्क करें ताकि वे स्कैमर को आगे बढ़ने से रोक सकें.

रिपोर्ट करें: राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) के माध्यम से घटना की तुरंत सूचना दें या उनकी हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें. आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जांच के लिए इससे सम्बंधित साक्ष्य जुटाना सुनिश्चित करें.

अपडेट: किसी भी कमजोरी को दूर करने के लिए अपने डिवाइस और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें.