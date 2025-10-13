Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019लग्जरी कार पर गाय के हमले का यह वीडियो AI की मदद से बना है

लग्जरी कार पर गाय के हमले का यह वीडियो AI की मदद से बना है

यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

i

(Altered By The Quint )

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गाय लेम्बोर्गिनी जैसी दिखने वाली एक नारंगी रंग की लग्जरी कार पर कूदकर उसे नष्ट कर देती है.

दावा: इस पोस्ट को असली घटना बताकर दावा किया जा रहा है कि यह घटना भारत में हुई है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/फेसबुक)

(ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें इसमें कुछ ऐसी कमियां नजर आ रहीं थीं जो अक्सर AI से बनीं वीडियो की मदद में पाईं जाती हैं. जैसे की बोर्ड पर किसी साफ भाषा में ना लिखा होना, बैकग्राउंड का बदल जाना.

बोर्ड पर gibberish (अस्पष्ट ) रूप से चीजें लिखीं थीं. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/Altered By The Quint)

  • इसके सिवा भी हमें इस वीडियो में कुछ और खामियां नजर आयीं जिस वजह से हमें इस वीडियो के AI से बने होने का शक हुआ. इसलिए हमने इस वीडियो का AI की पहचान करने वाले टूल DeepFake-O-Meter पर चेक किया.

  • यहां इस वीडियो के AI से बने होने की प्रबल संभावना जताई गई.

DeepFake-O-Meter पर इस वीडियो के AI से बने होने की संभावना जताई गई. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/DeepFake-O-Meter)

DeepFake-O-Meter पर इस वीडियो के AI से बने होने की संभावना जताई गई. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/DeepFake-O-Meter)

  • इसके सिवा इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें इंस्टाग्राम पर aikalaakari नाम का यह इंस्टाग्राम पेज मिला जिसपे इसी तरह के कई AI वीडियो अपलोड किए गए थे.

  • इस पेज पर अलग-अलग वीडियो में इसी कार पर सिर्फ गाय नहीं हाथी और अन्य जानवरों को चढ़ते हुए दिखाया गया था.

यही कार कई अन्य AI से बने वीडियो में दिखाई गई है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

इस पेज पर हमें यह वीडियो भी मिला और इससे मिलते-जुलते अन्य वीडियो भी दिखाई दिए. इस चैनल पर सिर्फ AI से बने हुए वीडियो ही अपलोड किए गए थे.

निष्कर्ष: लग्जरी कार पर हमला करतीं गाय का यह वायरल वीडियो असली नहीं है बल्कि उन्हें AI की मदद बनाया गया है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

