लग्जरी कार पर गाय के हमले का यह वीडियो AI की मदद से बना है

हमने सच का पता कैसे लगाया ? वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें इसमें कुछ ऐसी कमियां नजर आ रहीं थीं जो अक्सर AI से बनीं वीडियो की मदद में पाईं जाती हैं. जैसे की बोर्ड पर किसी साफ भाषा में ना लिखा होना, बैकग्राउंड का बदल जाना.