बिहार चुनाव: क्या सीमांचल में सुधरेगा महागठबंधन का प्रदर्शन, AIMIM कितनी मजबूत?

पार्टी के अन्य मजबूत दावेदार में बहादुरगंज से तौसीफ आलम हैं, जो चार बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, कोचाधामन से पूर्व आरजेडी जिलाध्यक्ष सरवर आलम, जो पूर्णिया जिला परिषद की अध्यक्ष वहिदा के पति हैं, बायसी से गुलाम सरवर और जोकीहाट से जेडीयू के पूर्व उम्मीदवार मुरशिद आलम शामिल हैं.

महागठबंधन द्वारा कोचाधामन, बहादुरगंज और बायसी में चार में से तीन पूर्व एआईएमआईएम विधायकों को टिकट न दिए जाने के बाद ओवैसी ने अब ‘विश्वासघात’ वाला राग अलापना छोड़ दिया है. वे इन नेताओं को फिर से पार्टी में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से एक पहले ही लौट आए हैं. चौथी सीट जोकीहाट पर चौर तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है. यहां से आरजेडी के दिग्गज नेता रहे तस्लीमुद्दीन के दो बेटों- शाहनवाज (आरजेडी) और सरफराज (जेएसपी) के साथ ही जेडीयू के पूर्व विधायक मंजर आलम और एआईएमआईएम के मुरशिद आलम मैदान में हैं.

कोचाधामन में सीधा मुकाबला आरजेडी के मुजाहिद आलम और एआईएमआईएम के सरवर आलम के बीच है. बागी इजहार आसफी का एआईएमआईएम को समर्थन पार्टी के प्रदर्शन में थोड़ा सुधार ला सकता है, लेकिन यहां बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार की अनुपस्थिति और आरजेडी के मुजाहिद आलम के एनडीए मतदाताओं से पुराने संबंधों के कारण महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है.

बायसी में आरजेडी ने एक बार फिर छह बार के पूर्व विधायक अब्दुस सुब्हान पर भरोसा जताया है. पार्टी ने एआईएमआईएम से आए बागी और मौजूदा विधायक सैयद रुकनुद्दीन को टिकट नहीं दिया है. रुकनुद्दीन अब सुब्हान का समर्थन कर रहे हैं, और यह देखना अहम होगा कि वे अपना वोट आरजेडी के पक्ष में कितनी प्रभावी ढंग से ट्रांसफर कर पाते हैं.

2020 के विपरीत, अख्तरुल इमान इस बार ज्यादातर अपनी अमौर सीट तक सीमित हैं, जिससे एआईएमआईएम को उनके पारंपरिक गढ़ कोचाधामन और बहादुरगंज में नुकसान हो सकता है. 2020 में जोकीहाट के विधायक शाहनवाज, जो प्रमुख कुलहैया नेता तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं, ने अमौर और बायसी- दोनों कुलहैया बहुल क्षेत्रों में एआईएमआईएम के लिए प्रचार किया था. लेकिन इस बार पार्टी के पास ऐसा कोई कुलहैया नेता नहीं है जिसका प्रभाव अपनी सीट से बाहर तक फैला हो.

किशनगंज और ठाकुरगंज में AIMIM अभी भी कमज़ोर है, हालांकि उसके वोट शेयर में कोई भी बढ़ोतरी इस बार NDA उम्मीदवारों को सीधे तौर पर मदद कर सकती है, जो मुस्लिम वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा और मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के बाद, महागठबंधन एक मुस्लिम उपमुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित कर सकता है, जिससे AIMIM की संभावनाओं को और नुकसान हो सकता है.

एक और फैक्टर जो AIMIM को नुकसान पहुंचा सकता है, वह है पारंपरिक NDA वोटरों के एक हिस्से का धीरे-धीरे महागठबंधन की ओर जाना, जो AIMIM के उभार के डर से हो रहा है. यह ट्रेंड आम पैटर्न से बिल्कुल उल्टा है, जहां BJP का डर मुस्लिम वोटिंग बिहेवियर पर असर डालता है.