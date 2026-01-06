UP SIR: 2.17 करोड़ अनुपस्थित- कुल 2.89 करोड़ नाम कटे, लखनऊ से सबसे ज्यादा

1. मृत मतदाता: SIR के दौरान उत्तर प्रदेश में 46.23 लाख (2.99 प्रतिशत) ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम अभी भी सूची में दर्ज थे. इन नामों को अब निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सूची से हटा दिया जाएगा.

2. स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाता: उत्तर प्रदेश में हुए SIR में सबसे बड़ी संख्या उन मतदाताओं की है जो अपने मूल निवास स्थान से कहीं और स्थायी रूप से चले गए हैं या अपने क्षेत्र में अनुपस्थित पाए गए हैं. ऐसे मतदाताओं की संख्या 2.17 करोड़ (14.06 प्रतिशत) पाई गई है. हालांकि, इन मतदाताओं को सीधे नहीं हटाया जाएगा. अगर वे पात्र हैं तो वे 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 के बीच फॉर्म-6 भरकर अपना नाम लिस्ट में जुड़वा सकते हैं.

3. दोहरी प्रविष्टि (डुप्लीकेट) वाले मतदाता: SIR डेटा के मुताबिक, 25.47 लाख (1.65 प्रतिशत) मतदाता ऐसे पाए गए जिनके नाम मतदाता सूची में एक से अधिक जगहों पर दर्ज थे. आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे मतदाताओं के नाम केवल एक ही जगह होंगे, बाकी जगहों से हटा दिए जाएंगे.