पत्थरबाजी,आंसू गैस और गिरफ्तारी: तुर्कमान गेट पर हुए बुलडोजर एक्शन की पूरी कहानी

तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास यह तोड़फोड़ दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई. कोर्ट ने सार्वजनिक जमीन पर हुए 'अवैध अतिक्रमण' को हटाने का निर्देश दिया था. स्थानीय लोगों के कड़े विरोध-प्रदर्शन के बावजूद, मस्जिद से सटे निर्माणों को गिराने के लिए कई बुलडोजर तैनात किए गए थे.

यह पूरी कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के 12 नवंबर 2025 के उस आदेश के बाद हुई, जिसमें कोर्ट ने MCD और PWD को निर्देश दिया था कि तुर्कमान गेट इलाके में रामलीला मैदान के पास करीब 38,940 वर्ग फुट के अतिक्रमण को 'तीन महीने के अंदर' हटाया जाए. प्रशासन का साफ कहना है कि विवादित जमीन PWD और MCD की है.

इस मामले की शुरुआत दिल्ली के एक एक्टिविस्ट "भाई प्रीत सिंह" (जिन्हें प्रीत सिरोही के नाम से भी जाना जाता है) की याचिका से हुई थी. 'सेव इंडिया फाउंडेशन' के संस्थापक प्रीत सिंह ने 2025 की शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दाखिल की थी.