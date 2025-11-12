कई बरी, सुनवाई में देरी: दिल्ली आतंकी मामलों का असमान ट्रैक रिकॉर्ड

13 दिसंबर 2001 को पांच आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया, जिसमें नौ लोग मारे गए और 17 अन्य घायल हुए. हमले में शामिल पांचों आतंकवादी भी मारे गए. बीएसएफ ने 2003 में इस हमले के कथित मास्टरमाइंड गाजी बाबा को मुठभेड़ में मार गिराया.

एक विशेष अदालत ने 2001 में अफजल गुरु, शौकत हुसैन गुरु और प्रो. एस.ए.आर. गीलानी को दोषी ठहराया था. एक अन्य आरोपी, नवजोत संधू उर्फ अफसान गुरु को एक आरोप को छोड़कर सभी आरोपों से बरी कर दिया गया. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोफेसर गीलानी की सजा को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया. हाई कोर्ट ने अफजल गुरु और शौकत हुसैन की मौत की सजा को बरकरार रखा. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शौकत की सजा को घटाकर 10 साल की कैद में बदल दिया. अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें 2010 में अपनी सजा पूरी होने से नौ महीने पहले रिहा कर दिया गया.

अफजल गुरु को 2013 में फांसी दी गई.