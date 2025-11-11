दिल्ली धमाका: बस कंडक्टर, कैब ड्राइवर समेत 8 की मौत- समस्तीपुर से अमरोहा तक मातम

22 साल के पंकज साहनी कुछ रिश्तेदारों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़कर घर लौट रहे थे. बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले साहनी ओला और उबर कैब चलाते थे और इसी से अपने परिवार का पेट पालते थे. लेकिन 10 नवंबर 2025 की शाम उनकी जिंदगी की आखिरी शाम थी. दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को शाम 6.30 के आसपास ब्लास्ट हुआ, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज दिल्ली के लोक नायक जय प्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल में चल रहा है.

मंगलवार सुबह मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के शवगृह में पंकज साहनी का पार्थिव शरीर उनके शोकाकुल परिवार को सौंप दिया गया. LNJP अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक, आठ लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही गई थी.