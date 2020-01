‘Public Sayani Dilli Sheher Mein’: Rap on Delhi Polls Ft SPECTRA

Agla station Dilli hai

Will the real politician please stand up?

I said the real politician!



Aaj ki hai sannsani Raajneti mannchali

Dilli na dedh shaani Dilli sava ser hai

Akhon pe parda ni



Chai pe charcha bhi

Public sayaani bhai dilli shehar mai

Sarkaarien vo jo khaandaani hai

Kuch kaam ki nahi hai

Toh kuch aam si bhi hai

Kuch gyaani bankar Bhi nakaam si lagien

Kuch Ram bolkar Pareshan si lagien

Ohooo digital India mai hua net bandh

Shutdown WiFi tera network!

Bedha garg satyanaas mera TikTok

Ralliyon mai "rang-ralliye" bhi dikhe tip top!

Dekh ik-baat meri-kaano kaan sunn

Mujhey formula de tu jumle na chunn

Tu CM ki kursi ke sapne na bhunn

Rinkiya ke abba ka baje harmonium?

Hehehehe! Meme?

Maaf Karna mujhey maithoodaa fisssalltaaa hun!



Anyayya Hota sadko pe nikalta hun!

Asli vikaas pe pighalta hun!

Dil jeetna toh padta hai khyaal toh janta ka banta hai

Janta na dhandha hai Janta sharminda

Kuch logo se kaafi naraaz hai

aagaye chunaav tera vote he ilaaj hai



Satta ka sattu kya khayega pappu

Aloo-ki machine se niklega kaddu

Sonay ke daam pe pyaaz hai bhaiya

Dilli ka dhuan toh daiya re daiya!

naukari ke station pe-aai na train!

Kyu gambir muddo pe jalebi lein?

Aisa koi mantri bhai Delhi ko dein

Jo raksha shiksha paani bijli toh dein

Aaj ki hai sannsani repeat

Raajneti mannchali

Dilli na dedh shaani Dilli sava ser hai!

Akhon pe parda nahi

Chai pe charcha bhi

Public sayaani bhai dilli shehar mai.

(This is an satirical video and the views expressed in it are that of the rapper’s own. The Quint neither endorses nor is responsible for the same.)