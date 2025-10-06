गॅझेट घोटाळा: चोरीच्या क्रेडिट कार्ड, टेलिग्राम खरेदीदारांना कसे आकर्षित करतात

उत्तम गॅजेट डील कोणाला आवडत नाही? आपण पाहत असलेल्या डिव्हाइसवर मोफतांसह मोठी सूट. नकारात्मक बाजू? अशक्यकमी किमतीत नवीन उत्पादने घेऊन खरेदीदारांना आकर्षित करण्यासाठी घोटाळेबाजांनी लावलेला हा संभाव्य सापळा असू शकतो.
टेलिग्राम ग्रुप्स 'कार्डिंग'च्या माध्यमातून अत्यंत चांगल्या ऑफर्स देणाऱ्या व्यक्तींना टार्गेट करत आहेत - चोरीच्या क्रेडिट कार्डच्या माहितीचा वापर करून अनधिकृत व्यवहार करत आहेत. एकदा आपण फसवणुकीच्या अटी आणि शर्ती मान्य केल्यावर, आपल्याला आपल्या ऑर्डरचा मागोवा घेण्यासाठी सर्व आवश्यक माहिती प्राप्त होईल. पण, ते कधी तुमच्या दारात पोहोचतं का?
आपण आपला बँक बॅलन्स सुरक्षित ठेवण्यास आणि घोटाळा-स्मार्ट राहण्यास मदत करण्यासाठी आम्ही टेलिग्रामवरील बनावट सवलतीच्या गॅजेट घोटाळ्याचे विश्लेषण करतो.
मोडस ऑपरेंडी
उत्पादन सूची: स्कॅमर्स त्यांच्या टेलिग्राम चॅनेलद्वारे नवीनतम फोन, लॅपटॉप आणि कॅमेऱ्यांसह "नवीन" इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर "विशेष ऑफर्स" ची जाहिरात करतात. प्रदर्शित किंमती 2000 रुपयांपर्यंत कमी केल्या आहेत.
काळजी: खरेदीदाराचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी, स्कॅमर्स बेकायदेशीर कार्डिंग पद्धतीद्वारे उत्पादने ऑनलाइन कशी खरेदी केली जातात हे स्पष्ट करतात. डार्क वेबवरून चोरलेल्या आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डची माहिती मिळवण्याचा त्यांचा दावा आहे.
सुरक्षा प्रथम: ते व्यवहारांचे संरक्षण करणार्या साधनांची नावे देऊन खरेदीदारांना सुरक्षिततेची हमी देतात. त्यानंतर वापरली जाणारी क्रेडिट कार्डे ब्लॉक केली जातात, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
आगाऊ देयक : 'कॅश ऑन डिलिव्हरी'चा पर्याय उपलब्ध नाही आणि यूपीआयद्वारे बुकिंग प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी खरेदीदाराला आगाऊ रक्कम भरावी लागेल, असेही या मेसेजमध्ये म्हटले आहे.
खरेदीचा स्क्रीनशॉट: त्यानंतर स्कॅमर्स आपले निवडलेले उत्पादन खरेदी करण्याचा बनावट स्क्रीनशॉट किंवा रेकॉर्डिंग सामायिक करतात. त्यानंतर तुम्हाला उर्वरित रक्कम पाठवावी लागेल. ते बनावट ट्रॅकिंग लिंक देखील सामायिक करू शकतात.
घोस्ट मोड: खरेदीदाराने पैसे पाठवल्यानंतर स्कॅमर्स त्यांचा नंबर ब्लॉक करतात. काही प्रकरणांमध्ये, स्कॅमर्स निरुपयोगी उत्पादने असलेली पॅकेजेस पाठवतात.
काही धोक्याची चेतावणी
सूचीबद्ध उत्पादनांच्या किंमती बाजारमूल्यापेक्षा खूपच कमी आहेत.
बुकिंग करण्यासाठी आगाऊ पैसे देण्याची मागणी .
टेलिग्राम व्यतिरिक्त विश्वासार्ह ऑनलाइन उपस्थितीचा अभाव आहे. कंपनी किंवा कार्यालयाशी संपर्क तपशील दिलेला नाही.
काय करावे
विराम: कोणत्याही ताज्या गॅझेटच्या किंमतीत मोठ्या फरकाने कपात केली गेली तर त्याकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले पाहिजे. असा करार झाल्यास कोणतीही खरेदी करणे टाळा.
सावध: जर आपण कोणतेही पेमेंट केले असेल तर आपल्या बँकेला कळवा आणि आपले खाते सुरक्षित असल्याची खात्री करा. त्यांना सूचित केल्यास पुढील नुकसान टाळण्यास मदत होते.
इशारा देणे: इतरांना त्याच जाळ्यात अडकण्यापासून रोखण्यासाठी आपला अनुभव सामायिक करा.
अहवाल: जर तुमची फसवणूक झाली असेल किंवा हा घोटाळा सापडला असेल तर चक्षू () आणि नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर-१९३० सारख्या सरकारी पोर्टलद्वारे लवकरात लवकर घटनेची माहिती द्या. आपण स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार देखील दाखल करू शकता.
क्विंटच्या स्कॅमगार्ड उपक्रमाचे उद्दीष्ट उदयोन्मुख डिजिटल घोटाळ्यांशी जुळवून घेणे आहे जेणेकरून आपल्याला माहिती आणि सतर्क राहण्यास मदत होईल. जर तुमची फसवणूक झाली असेल किंवा यशस्वीरित्या अपयश आले असेल तर तुमची कहाणी आम्हाला सांगा. +919999008335 वर व्हॉट्सअॅपद्वारे आमच्याशी संपर्क साधा किंवा myreport@thequint.com वर आम्हाला ईमेल करा. आपण देखील भरू शकता आणि आपली कथा पुढे नेण्यास आम्हाला मदत करू शकता.)
