सत्य निकेतन हादसा: नियमों की धज्जियां उड़ाते PG मालिक और देखता रहा प्रशासन

सत्य निकेतन इलाके में एक पांच मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. यह इमारत छात्रों के लिए PG/हॉस्टल के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी. बिल्डिंग मालिक हरिराम और उनके भाई आनंद ने इसका कुछ हिस्सा Hostel Daze नाम की कंपनी को लीज पर दिया था.

हादसे के समय इमारत में कई छात्र मौजूद थे. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया. शुरुआती घंटों में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती रही और बाद की रिपोर्टों के मुताबिक हादसे में कुल सात लोगों की मौत हुई. हमारी रिपोर्ट में आगे आप देखेंगे कि कैसे रेस्क्यू टीम का समय पर न पहुंचना भी एक ऐसा पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. चश्मदीदों का कहना है कि अगर समय पर बचाव कार्य शुरू हो जाता तो बहुत छात्रों की जानें बच सकती थीं.