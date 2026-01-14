दिग्विजय सिंह का बड़ा ऐलान- 'मैं अपनी राज्यसभा सीट खाली कर रहा हूं'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने घोषणा की है कि वे राज्यसभा के लिए तीसरी बार नामांकन नहीं करेंगे. उनका मौजूदा छह वर्षीय कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है. यह निर्णय उन्होंने पार्टी के भीतर दलित समुदाय के प्रतिनिधित्व की मांग के बाद लिया है.