वेस्ट एशिया संघर्ष एक सबक: कैसे युध्द के भविष्य को बदलने जा रहा है AI?

भले ही ये अकाउंट्स काफी असली लगते थे, लेकिन जांच में कुछ संकेत मिले—जैसे फारसी (Farsi) टेक्स्ट, ईरान से जुड़े मेटाडेटा और एक जैसे समय पर पोस्ट करने का पैटर्न—जिनसे इन नेटवर्क्स का खुलासा हुआ.

इन तरीकों से ईरान से जुड़े लोग छिपकर बातचीत की दिशा को प्रभावित करते थे, झूठे दावों को बढ़ावा देते थे और “स्थानीय” आवाज़ों पर लोगों के भरोसे का बड़े पैमाने पर फायदा उठाते थे.

इसके अलावा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी आरोप लगाया कि ईरान गलत जानकारी फैलाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहा है, खासकर इस संघर्ष से जुड़े फर्जी फोटो और वीडियो बनाने में.

BBC की एक रिपोर्ट में “एंगेजमेंट फार्मर्स” की भूमिका का भी जिक्र किया गया, जो मुनाफे के लिए ऐसे संघर्षों से जुड़े सनसनीखेज और भ्रामक कंटेंट शेयर करते हैं.

इस पर एक्शन लेते हुए, X (पहले ट्विटर) ने 4 मार्च को घोषणा की कि अगर कोई क्रिएटर युद्ध से जुड़े AI कंटेंट के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देता कि कंटेंट असली नहीं, तो उसे 90 दिनों के लिए उसके रेवेन्यू-शेयरिंग प्रोग्राम से हटा दिया जाएगा.