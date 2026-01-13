Fact Check : महिला के साथ हिंसा का ये वीडियो भारत का नहीं

क्या है सच ? : वायरल वीडियो भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है. घटना दिसंबर 2025 की है. वीडियो में दिख रहा शख्स जिस महिला के साथ मारपीट कर रहा है, वो महिला उसके घर की सदस्य नहीं बल्कि कर्मचारी है. आरोपी शख्स नोमान की पत्नी के पीड़ित महिला यासमीन का पुराना विवाद चल रहा था, आरोपी ने कथित तौर पर इस विवाद के चलते ही मारपीट की.