Fact Check : महिला के साथ हिंसा का ये वीडियो भारत का नहीं

घटना पाकिस्तान के कराची की है, वीडियो में शख्स घरेलू कर्मचारी महिला के साथ मारपीट करता दिख रहा है

सिद्धार्थ सराठे
Published
वेबकूफ
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें रिहायशी इमारत में एक शख्स एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहा है. वीडियो को बिना किसी संदर्भ के शेयर किया जा रहा है. कई यूजर्स इसे भारत का मानकर शेयर भी कर रहे हैं. कुछ यूजर्स वीडियो को ऐसे कैप्शन के साथ भी शेयर कर रहे हैं, जिससे ये घरेलू हिंसा का मामला लग रहा है.

क्या है सच ? : वायरल वीडियो भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है. घटना दिसंबर 2025 की है. वीडियो में दिख रहा शख्स जिस महिला के साथ मारपीट कर रहा है, वो महिला उसके घर की सदस्य नहीं बल्कि कर्मचारी है. आरोपी शख्स नोमान की पत्नी के पीड़ित महिला यासमीन का पुराना विवाद चल रहा था, आरोपी ने कथित तौर पर इस विवाद के चलते ही मारपीट की.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट The Daily Insight पर यही वीडियो मिला. पोस्ट में घटना की लोकेशन पाकिस्तान का कराची शहर बताई गई थी. यहां से हमें अंदाजा मिला कि वीडियो पाकिस्तान का हो सकता है.

पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट The News Pakistan पर भी हमें इस घटना से जुड़ी रिपोर्ट मिली. रिपोर्ट के साथ वही विजुअल हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

  • इस रिपोर्ट के मुताबिक, कराची के बफर जोन इलाके में 11 दिसंबर 2025 को घरेलू कामगार यासमीन बीबी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. आरोप है कि नोमान नाम के शख्स ने अपनी पत्नी से हुए एक पुराने विवाद के बाद यासमीन को पहले पीटा और फिर सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया.

  • इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया, जिसके बाद 13 दिसंबर को गाबोल टाउन थाना में पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज की गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 504, 354 और 337/337-A(i) के तहत मामला दर्ज किया है, हालांकि आरोपी अब भी फरार है.

ट्रिब्यून, जियो टीवी, मिनट मिरर समेत कई न्यूज वेबसाइट्स पर हमें कराची में हुई इस घटना से जुड़ी रिपोर्ट्स मिलीं.

निष्कर्ष : घरेलू कर्मचारी महिला के साथ मारपीट करते शख्स का वीडियो बिना पूरा संदर्भ बताए भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

