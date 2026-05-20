Oil Crisis: 15₹/लीटर पेट्रोल का दावा करते नितिन गडकरी का वीडियो पुराना है

हालिया तेल संकट पर नितिन गडकरी ने क्या कहा ? : PTI की 21 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, नितिन गडकरी ने हालिया तेल संकट के बीच कहा कि भारत को 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ बढ़ना चाहिए.

10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल - डीजल का इस्तेमाल कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने और सोना ना खरीदने की अपील की थी. इसके बाद नितिन गडकरी ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की थी.