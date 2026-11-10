दुकानदार को बेहोश करते शख्स का वीडियो असली घटना नहीं स्क्रिप्टेड है

क्या ये सच है ? : नहीं, वायरल वीडियो असली घटना का नहीं है. वीडियो जिस क्रिएटर @theghumakkad02 ने सबसे पहले शेयर किया था, उस वर्जन में ये चेतावनी देखी जा सकती है कि वीडियो असली घटना नहीं. इस क्रिएटर की तरफ से ऐसे कई वीडियो पहले भी अपलोड किए जाते रहे हैं.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने वायरल वीडियो को गूगल लेंस के जरिए सर्च किया, जिससे पता चल सके कि वीडियो सबसे पहले कहां अपलोड हुआ था. यूट्यूब चैनल @theghumakkad02 पर हमें 25 अक्टूबर 2026 को अपलोड किया गया यही वीडियो मिला. वीडियो के शुरुआत में ही एक चेतावनी देखी जा सकती है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि वीडियो असली घटना का नहीं है.