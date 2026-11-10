ADVERTISEMENTREMOVE AD

दुकानदार को बेहोश करते शख्स का वीडियो असली घटना नहीं स्क्रिप्टेड है

दावा किया गया है कि दुकानदार के सिर पर एक शख्स ने ऐसा स्प्रे छिड़का कि वो सीधे बेहोश हो गया

सिद्धार्थ सराठे
Published
वेबकूफ
story-hero-img
i
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, इसमें एक शख्स दुकान में प्रवेश करता है. उसके बाद ये शख्स दुकानदार से अलग-अलग तरह के सामान दिखाने को कहता है, फिर अचानक दुकानदार के सिर पर वह एक स्प्रे छिड़कता है. स्प्रे छिड़कते ही दुकानदार कुर्सी पर बैठ जाता है और बेहोश हो जाता है. वीडियो को असली घटना का बताकर शेयर किया जा रहा है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

क्या ये सच है ? : नहीं, वायरल वीडियो असली घटना का नहीं है. वीडियो जिस क्रिएटर @theghumakkad02 ने सबसे पहले शेयर किया था, उस वर्जन में ये चेतावनी देखी जा सकती है कि वीडियो असली घटना नहीं. इस क्रिएटर की तरफ से ऐसे कई वीडियो पहले भी अपलोड किए जाते रहे हैं.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने वायरल वीडियो को गूगल लेंस के जरिए सर्च किया, जिससे पता चल सके कि वीडियो सबसे पहले कहां अपलोड हुआ था. यूट्यूब चैनल @theghumakkad02 पर हमें 25 अक्टूबर 2026 को अपलोड किया गया यही वीडियो मिला. वीडियो के शुरुआत में ही एक चेतावनी देखी जा सकती है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि वीडियो असली घटना का नहीं है.

हालांकि, वीडियो में ये चेतावनी महज 1-2 सेकंड के लिए आती है. चेतावनी को इतने कम समय के लिए दिखाया गया है, जिससे की दर्शकों का ध्यान आमतौर पर इसपर नहीं जाता.

चैनल पर ऐसे कई वीडियो हैं, जो स्क्रिप्टेड हैं. पर वीडियो ऐसे कैप्शन के साथ शेयर किए जाते हैं जिससे लोग इन्हें असली घटना का समझें.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर एक स्क्रिप्टेड वीडियो को असली घटना का बताकर गलत दावे से शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर आईडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Read Latest News and Breaking News at The Quint, browse for more from hindi and webqoof

Topics:  Theft   Scripted videos 

Speaking truth to power requires allies like you.
Become a Member
Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
ADVERTISEMENTREMOVE AD
Stay Updated
ADVERTISEMENTREMOVE AD
×
×