अदभुत कैच पकड़ती क्रिकेटर का ये वीडियो असली नहीं AI से बना है

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी हालिया खबरें देखीं, इनमें से किसी में भी भारतीय महिला क्रिकेटर की तरफ से लिए गए ऐसे किसी कैच का जिक्र नहीं था.

BCCI की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट्स, जहां अकसर इस तरह के मोमेंट्स के वीडियो पोस्ट होते हैं वहां भी पिछले एक साल के सभी पोस्ट हमने देखे. ऐसा कोई वीडियो हमें नहीं मिला.